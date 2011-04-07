«Чижовка-Арена» в Минске в проектах 3D

К Чемпионату мира по хоккею в 2014 году в Беларуси будет построено 22 объекта на сумму свыше 5 триллионов рублей. Спортивные объекты становятся самыми масштабными в столице и привлекают большое внимание зарубежных гостей. Не исключением станет и «Чижовка-арена», строительство которой вышло на новый этап.

О родном проекте Марат Никитович Гродников, он же — главный архитектор комплекса «Чижовка-Арена», может рассказывать часами. Спортивно-развлекательный комплекс, который станет второй площадкой Чемпионата мира по хоккею 2014 года, уже на устах не только специалистов, но и журналистов. Нарисовать арену на 8 тысяч зрителей и тренировочную — на 5 тысяч человек, учитывая все тонкости ландшафта и пожелания спортсменов, — дело непростое. Еще сложнее такую виртуальную картинку воплотить в жизнь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, консультантом по спортивной части выступил Михаил Захаров — главный тренер хоккейного клуба «Юность». После окончания строительства клуб пропишется в спортивном комплексе «Чижовка-Арена». Здесь же будет создана самая крупная детско-юношеская хоккейная школа. У каждой арены будет своя холодильная станция и система холодоснабжения ледовых полей.

Изначально, еще на этапе обсуждения проекта «Чижовка-Арена», главной задачей ставилось создать комплекс в соответствии с международными стандартами. Однако уже можно сказать, что по некоторым пунктам он будет даже превосходить позиции регламента проведения чемпионата по хоккею последней редакции. Об этом на последней пресс-конференции журналистам рассказал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

«Чижовка-Арена» — это не просто объект, а культурно-развлекательный, спортивный комплекс. Этот объект будет работать с самого раннего утра до самого позднего вечера. Здесь разместятся объекты развлечения, торговли, спортивного, культурного досуга, а также объекты питания. К тому же, будет зал для игровых видов спорта.

Марат Гродников, главный архитектор строительного объекта «Чижовка-Арена»:

Этот лед может трансформироваться под выставочно-экспозиционные площади, массовое катание. К тому же, люди, которые пришли сюда отдохнуть, потренироваться или поработать, могут посещать рестораны.

Третий этаж будет торговым. Всё это будет способствовать самоокупаемости объекта.

Последние этажи комплекса «Чижовка-Арена» станут излюбленным местом отдыха для детей и их мам. Новый центр развлечений обещают сделать самым крупным в республике. По периметру арены на самом последнем этаже малышей прокатит поезд.

Марат Гродников:

Площадь всего объекта — около 71 тыс.кв. м. В частности, площадь большой арены — 40 тыс. кв. м, малой арены — 20 тыс.кв. м иэтого участка[в «мениске» между аренами] — около 10-15тыс. кв. м (с переходными и техническими помещениями).

180 миллионов долларов государство вложило с целью не только покорить чудом современной инженерии, но и со временем окупить дорогостоящий проект. Магазины, развлекательные центры, кафе и рестораны будут работать для минчан и в то же время приносить прибыль большому городу. «Чижовка-Арена» станет не только спортивной площадкой, но и ультрасовременной сценой, выйти на которую пожелает звезда любой величины.

«Чижовка-Арена» в законченном виде пока существует лишь на виртуальных эскизах. Пока же вбито более 4 тысяч свай и вмонтированы первые колонны. Подготовительный этап остался позади. Строители приступили к основным работам.

Энергоблок и подвальное помещение арены уже сооружены. На стройплощадке 100 тонн металлоконструкций дожидаются своего звездного часа. Пять колонн будущей большой арены уже возвышаются над строительной техникой.

До осени металлический каркас комплекса обещают собрать. Дальше — самое сложное — прокладка всех коммуникаций и внутренние работы. Два купола должны быть похожи на эскизы как две капли воды. В 2013 году арена примет первых посетителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».