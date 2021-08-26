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Чистая прибыль выросла в 2,5 раза. Белстат опубликовал данные о финансовой деятельности предприятий

26 августа 2021 14:56
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Новости Беларуси. Нацбанк представил данные мониторинга предприятий реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индекс бизнес-климата за последние три месяца прибавил почти 3 %. Главными благоприятными факторами для бизнеса стали восстановление спроса и рост объемов промышленного производства. Положительные изменения отметили предприятия строительной отрасли, транспорта и промышленности.

Белстат опубликовал данные о финансовых результатах деятельности предприятий в первом полугодии. Выручка за 6 месяцев +25 %, и это почти 147 миллиардов рублей. А чистая прибыль зафиксирована в сумме без малого 8 миллиардов, что в 2,5 раза выше к аналогичному периоду 2020 года. 

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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