Число предприятий в стране увеличивается

В Гродненской области к 2010 году построят 30 новых предприятий и производств.В их числе 13 новых производств на действующих предприятиях, а также будут модернизированы 12 функционирующих производств. В частности, это предприятия по выпуску металлической упаковки для консервной, кондитерской и лакокрасочной промышленности, по производству пива на основе чешской технологии, по переработке углеводородного сырья. Создание новых предприятий и производств позволит сохранить высокие темпы роста экономики области и укрепить позиции на мировом рынке.