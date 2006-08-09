Число отечественных макаронных изделий на белорусском рынке увеличится

В течение ближайших двух лет в Беларуси будет увеличено число макаронных изделий отечественного производства на внутреннем рынке с 17 до 47%, а в перспективе - до 70%.

Белорусские предприятия, работающие в этой отрасли, должны производить продукцию в широком ассортименте. При этом качество товара напрямую зависит от сырья, из которого он производится. Беларусь не относится к странам, выращивающим пшеницу твердых сортов высокого класса.

Белорусские макаронные изделия пользуются спросом. Цена на них в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем на аналогичную зарубежную продукцию. Предполагается, что повышение качества белорусских макаронных изделий увеличит их конкурентоспособность на внешних рынках.