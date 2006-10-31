Чиновников "нечистых на руку" станет меньше

Генеральный прокурор Беларуси от правоохранительных органов страны усилить борьбу по взяточничеству в наиболее важных экономических сферах республики. Вместе с тем, генпрокурор сообщил, что за девять месяцев текущего года на 21% по сравнению с аналогичным периодом минувшего сократилось количество зарегистрированных фактов взяточничества. В то же время, в прокуратуре отметили недостаточную активность милиции по выявлению взяток в особо крупных размерах. В целом, за последние три года прокурорами было заявлено более 10 тысяч исков, из которых 97% удовлетворены.