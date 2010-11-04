Четырехдневный пресс-тур британских журналистов из «The Guardian» и «The Times» по Беларуси

В Республику Беларусь приехали журналисты, работающие в крупнейших английских СМИ, среди которых «Таймс» («The Times») , «Гардиан» («The Guardian»), «Бизнес Ньюз» («Business News») и Интернет-блога Нейл Кларк (Neil Clark).

Представители средств массовой информации Великобритании посетили ОАО «Белорусский автомобильный завод». Британские журналисты побывали в цехе главного конвейера, в цехе сборки и испытаний автомобилей и тягачей, где смогли ознакомиться с этапами сборки самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. В Великобритании в настоящее время работает свыше 150 белорусских самосвалов. А один из наиболее популярных двигателей для БелАЗов – Камминз – собираются в их стране, сообщает ctv.by со ссылкой на «Новости Жодино».

«Для чего было акционировать завод?» – поинтересовались журналисты, узнав, что около года назад предприятие стало акционерным обществом. Правда, пока 100 процентов акций принадлежат государству. Первый заместитель генерального директора ОАО «Белорусский автозавод», главный инженер Владимир Волчок заявил, что это способствует дальнейшему продвижению к рыночной экономике, и следующим шагом может стать рассмотрение вопроса о реализации части акций потенциальным инвесторам.

Закономерным стал вопрос и о развитии социальной сферы, ведь наличие Дворца культуры, спортивных центров, строительство жилья для работников, а также собственного сельхозподразделения требует немалых вложений. «Не обременительно ли это для предприятия?» – поинтересовалась журналистка из «Бизнес Ньюз» Рэйчел Маранье.

Масштабной и разнообразной оказалась программа мероприятий для гостей, рассчитанная на четыре дня. И знакомство с Белорусским автозаводом – это лишь ее небольшая часть. В ходе визита они посетили национальный конно-спортивный центр «Ратомка», оперный театр, крупнейший в Европе культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», белорусские агроусадьбы, в Несвиже, где для них организована обширная экскурсия по Радзивилловскому замку, сообщает ctv.by со ссылкой на «Новости Жодино».