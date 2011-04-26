Чернобыльская зона с высоты птичьего полета

Сейчас основная задача учёных и аграриев — возродить загрязнённые земли. Такие технологии в стране есть. И территорий, которые удалось вернуть в хозяйственный оборот всё больше. Здесь выпускают экологически чистую продукцию.

Наиболее загрязнённые радионуклидами территории — сегодня особо охраняемая зона. Тысячи гектаров объединяет название Полесский радиационно-экологический заповедник. На этой территории работают только учёные. На загрязнённых участках активно ведутся исследования и мониторинг. Хозяйственной деятельностью здесь заниматься категорически нельзя. Во всяком случае, в мире не придумали таких технологий.

С высоты в 100 метров всё видно наглядно: чем выше степень загрязнения там внизу, тем больше полей уже заросших за 25 лет молодым лесом и кустарником, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сразу после аварии площади сельхозугодий почти в 300 тысяч футбольных полей, были выведены из оборота. Четверть века назад степень загрязнения здесь была свыше 40 кюри на квадратный километр. Но это цифра усреднённая. Радионуклиды выпали неравномерно. Сегодня же, вследствие естественного распада радиоактивных частиц, плотность загрязнения снизилась. Часть наименее пострадавших земель могут и должны получить вторую жизнь.

Иосиф Богдевич, заведующий отделом плодородия почв Института почвоведения и агрохимии НАН Республики Беларусь:

Любые удобрения действуют на почву, изменяя её свойства. Сегодня задача — подобрать количество, соотношение и систему применения таким образом, чтобы выйти на оптимальные свойства. Которые будут гарантировать повышение качества и количества продукции.

На этих землях целое десятилетие ушло на поиски рецепта безопасной жизни на пострадавших территориях. Александр Подоляк и его коллеги из Института радиологии опробовали за это время сотни технологий. Дело затратное, но от его успеха в прямом смысле зависит нормальная жизнь в пострадавших районах.

Сейчас здесь, на юге Беларуси, выращивают мраморное мясо. Первых лимузинов в страну завезли именно учёные. Чтобы выращивать чистую говядину в таких условиях применяется особая технология: последние 6 недель жизни у мясных бурёнок специальный рацион. Сбалансированный белково-углеводный корм плюс специальные добавки полностью выводят радионуклиды из организма животных. Благодаря науке, на пострадавших территориях научились использовать и молоко, и зерно и десятки других культур растениеводства, полученных на загрязнённых территориях. Вернуть в сельхозоборот удалось свыше 14 тысяч гектаров земель.

Александр Подоляк заместитель директора «Института радиологии» МЧС Республики Беларусь:

На программу специализации пошло 57 хозяйств — 40 хозяйств Гомельской области, 17 хозяйств Могилёвской области. На это было затрачено 143 миллиарда белорусских рублей. Каков итог: все эти хозяйства были убыточными, теперь же все они рентабельны. И рентабельность в зависимости от вида деятельности доходит до 40%.

За плечами белорусов уже 4 государственных программы реабилитации пострадавших земель. А это свыше 19 миллиардов долларов вложений. Средства для нашей небольшой страны колоссальные, однако с высоты птичьего полёта прекрасно видно, куда они потрачены. Тысячи квадратных метров жилья, сотни километров асфальтированных дорог и газопроводов, станция обезжелезивания воды и современнейшие мелиоративные системы. Всего не перечислить, но без всего этого сегодня уже и не представить юго-восток Беларуси. И работа не прекращается ни на минуту.

Сейчас идёт разработка технологий ведения хозяйства на высокоплодородных пашнях. В ближайшие три года посевной клин только в одном Брагинском районе прирастёт на 3 тысячи гектар. Проблема сбалансированных кормов для коров уже решена: вместо традиционных клевера и вики, ученые рекомендуют выращивать экзотические для Беларуси сахарное сорго и чумизу.