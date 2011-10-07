Через месяц валюта физлицам в Беларуси будет продаваться по предъявлению документа, удостоверяющего личность

Соответствующий указ №449 «О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами» 6 октября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом вводится регистрация паспортных данных лиц, приобретающих иностранную валюту (как наличную, так и безналичную, платежные документы в иностранной валюте, в том числе дорожные чеки) за белорусские рубли в обменных пунктах и кассах банков.



При операциях продажи иностранной валюты, совершаемых с помощью банковских пластиковых карточек в терминальных устройствах (получение наличных денег и оплата товаров и услуг), реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца карточки, будут браться из базы данных белорусского банка, эмитировавшего карточку.



Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

С момента вступления в силу указа продажа иностранной валюты физическим лицам в обменных пунктах и кассах банков будет производиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Таковыми являются паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, паспорт гражданина иностранного государства.



Регистрация паспортных данных физических лиц позволит сформировать межбанковскую централизованную электронную базу данных по учету иностранной валюты, проданной физическим лицам.