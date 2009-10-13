Через 4 года Беларусь будет экспортировать электроэнергию в страны Евросоюза

О строительстве новой угольной электростанции заявили на Международном энергофоруме. Две сотни предприятий из 14 стран мира съехались в Минск, чтобы поделятся экономичными разработками в энергетике.

Зельвенская электростанция появится в Гродненской области через четыре года. Но претендентов на белорусскую угольную энергию сегодня уже хоть отбавляй. Основные предварительные клиенты – страны Евросоюза. И, судя по всему, глобальное развитие нашего энергокомплекса только набирает обороты. Об этом говорят и 150 миллионов долларов – недавний кредит всемирного банка.

– Это самый крупный проект всемирного банка, который будет реализован в Беларуси на энергоисточники. Это будут два крупных проекта в системе Минэнерго. Будут построены ТЭЦ в Борисове на 65 мегаватт, и в Могилеве на 15 мегаватт, и четыре проекта в системе коммунального хозяйства, – отметил директор департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Шенец.

Крупные проекты, такие как строительство АЭС – логический вывод развития энергокомплекса. Принцип «от малого к большому» работает безотказно. Уже сегодня видны результаты некогда просто перспективных разработок.

– Многое из того, что предлагалось ранее, сегодня практически имеет применение, и за счет этого мы имеем определенный эффект в энергетике и в части энергосбережения. Эти цифры сегодня уже довольно внушительные, – отметил министр энергетики Республики Беларусь Александр Озерец.

В стране с энергоемкой экономикой вопрос цены – на первом месте. Но в погоне за дешевым электричеством вопросы охраны окружающей среды на второй план отодвигать никто не собирается.

– Даже если гипотетически, крупные объекты могут в той, или иной степени воздействовать на территорию соседних государств, на здоровье людей, на природную среду, мы должны делать оценку и проводить общественные слушания – считает первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Апацкий.

Минский энергофорум, самый крупный в странах СНГ и Балтии, продлится четыре дня. Круглые столы, семинары и презентации – совсем не лишний повод поделиться международным опытом. И в результате освоить дешевую и экологически чистую энергию.