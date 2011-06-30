Чэнь Цзянь (Китай): Нам очень нравится нынешняя ситуация в Беларуси

Беларусь заинтересована в привлечении китайского капитала в банковский сектор. Об этом было заявлено сегодня на встрече в Совмине с правительственной делегацией КНР. В этом секторе уже активно работают европейские и российские банки.

Кроме того, стороны планируют подписать в сентябре соглашение о создании белорусско-китайского индустриального парка. Этому проекту намеченопридать статус межгосударственного. К слову, сегодня Беларусь и Китай реализуют совместные инвестпроекты почти на 6 млрд долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чэнь Цзянь, заместитель министра коммерции Китайской народной Республики:

Между нашими странами сложились очень хорошие торгово-экономические отношения. Нам очень нравится нынешняя ситуация. Мы считаем, что есть большие перспективы и потенциал для нашего совместного сотрудничества.