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Чэнь Цзянь (Китай): Нам очень нравится нынешняя ситуация в Беларуси

30 июня 2011 11:43
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Беларусь заинтересована в привлечении китайского капитала в банковский сектор. Об этом было заявлено сегодня на встрече в Совмине с правительственной делегацией КНР. В этом секторе уже активно работают европейские и российские банки.

Кроме того, стороны планируют подписать в сентябре соглашение о создании белорусско-китайского индустриального парка. Этому проекту намеченопридать статус межгосударственного. К слову, сегодня Беларусь и Китай реализуют совместные инвестпроекты почти на 6 млрд долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чэнь Цзянь, заместитель министра коммерции Китайской народной Республики:
Между нашими странами сложились очень хорошие торгово-экономические отношения. Нам очень нравится нынешняя ситуация. Мы считаем, что есть большие перспективы и потенциал для нашего совместного сотрудничества.

# Экономика # Беларусь-Китай

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