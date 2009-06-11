Прямой эфир

Челябинская область заинтересована в сотрудничестве с Беларусью

11 июня 2009 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Планируется организовать совместные с Беларусью машиностроительные и перерабатывающие предприятия. Таковы итоги поездки белорусской делегации в этот российский регион. Так, наша сторона предложила организовать на базе Челябинского тракторного завода сборку и производство деталей для минских тракторов, дорожной техники "Амкодор", грузовых автомобилей БелАЗ. Также была представлена новая белорусская продукция - современные лифты, легкие, бесшумные и энергоёмкие. Еще одно предложение - строительство в регионе совместного предприятия по переработке молока. Челябинцев заинтересовали новые качественные технологии производства молочных продуктов, которые сейчас есть в Беларуси.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 июня 2009 06:23

Свободный таможенный склад автомобилей в Ждановичах закрылся

10 июня 2009 18:34

Белорусские товары пользуются хорошей репутацией за рубежом

10 июня 2009 17:34

Беларусь создаст ряд совместных предприятий с Казахстаном (ВИДЕО)