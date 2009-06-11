Челябинская область заинтересована в сотрудничестве с Беларусью

Планируется организовать совместные с Беларусью машиностроительные и перерабатывающие предприятия. Таковы итоги поездки белорусской делегации в этот российский регион. Так, наша сторона предложила организовать на базе Челябинского тракторного завода сборку и производство деталей для минских тракторов, дорожной техники "Амкодор", грузовых автомобилей БелАЗ. Также была представлена новая белорусская продукция - современные лифты, легкие, бесшумные и энергоёмкие. Еще одно предложение - строительство в регионе совместного предприятия по переработке молока. Челябинцев заинтересовали новые качественные технологии производства молочных продуктов, которые сейчас есть в Беларуси.