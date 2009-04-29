Челноков пересчитают

Единую информационную систему с данными о «серых» бизнесменах планируется создать в Беларуси в течение нынешнего года.

- Участие в создании этой системы примет Государственный пограничный комитет. В том числе мы обмениваемся информацией с Министерством по налогам и сборам, которому отдаем данные о гражданах, регулярно, хоть и в небольших количествах, перемещающих коммерческие партии через таможенную границу. Поэтому создание такой системы - эта работа не одного ведомства, - рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Борисюк в рамках Оnline конференции на сайте Белорусского телеграфного агентства.

В настоящее время на литовской и польской границах нет очередей, нет проблем с пересечением в отличие от украинской.

- Там (на украинской границе - прим. БЕЛТА) есть определенная категория людей, которые под видом личного имущества ввозят оммерческие партии товаров. А все остальные люди (туристы или следующие на оздоровление) страдают: пока не пройдет лжебизнесмен или так называемый серый бизнесмен, другая машина не въедет на пункт пропуска, - констатировал Сергей Борисюк.