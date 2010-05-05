Чехия предлагает Беларуси помощь в строительстве АЭС

У этой европейской страны большой опыт в сфере использования альтернативных источников энергии.

Так же, Чехия заинтересована в поставках оборудования либо создания совместных производств на территории Беларуси. Наиболее интересные проекты обсудят завтра в Минске во время заседания межправительственной комиссии. От чешской стороны в форуме принимают участие представители 17 компаний.

Михал Гелбич, торговый советник посольства Чехии в Беларуси:

– Энергетика – сама по себе очень интересная отрасль. В принципе, по всем направлениям, которые сегодня представляет энергетика – большая, средняя, малая и альтернативная – Чехии есть что предложить.