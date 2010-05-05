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Чехия предлагает Беларуси помощь в строительстве АЭС

05 мая 2010 20:48
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У этой европейской страны большой опыт в сфере использования альтернативных источников энергии.

Так же, Чехия заинтересована в поставках оборудования либо создания совместных производств на территории Беларуси. Наиболее интересные проекты обсудят завтра в Минске во время заседания межправительственной комиссии. От чешской стороны в форуме принимают участие представители 17 компаний.

Михал Гелбич, торговый советник посольства Чехии в Беларуси:
– Энергетика – сама по себе очень интересная отрасль. В принципе, по всем направлениям, которые сегодня представляет энергетика – большая, средняя, малая и альтернативная – Чехии есть что предложить.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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