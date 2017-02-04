Чего вы блокируете белорусский товар – нам надо его продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ: Президент прокомментировал конфликты с Россией

Итак, «Большой разговор с Президентом» – событие № 1. И одна из главных тем этого разговора – непростые отношения Беларуси и России. Не народов двух стран, подчеркнул Президент, а политических элит и экономических баронов («баронов», скорее, с российской стороны).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Вы должны это знать четко. Мы – один народ, из одной колыбели. Экономика меня толкнула к тому, что не надо рвать эти связи. Но вы должны понимать, что в России разных сил – море. Когда я Путину начинаю говорить, своему коллеге и своему другу – мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом, мы настолько близки, даже ругнуться можем друг на друга – это обострения, они же не впервой.

Россия ведь часто «хваталась» за газовую трубу, за нефтяную трубу, что происходит и сегодня. Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть непублично, но мне всегда говорили: да, мы погорячились и так далее. Разве не погорячились? Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся.

Сейчас все борются за рынки нефтяные, еще до соглашения ОПЕК о понижении добычи. Нефти достаточно. Переработаем в Мозыре (он у нас более реформированный завод) и продадим. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что никуда не денутся.

Если на одной чаше независимость, а на другой российская, иранская, азербайджанская или американская нефть – это несопоставимо. Порядочность, историческое наше прошлое дороже, чем нефть.

У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного договора не нарушили. Россия пинает их в хвост и в гриву. По нефти договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом – до 16 вроде бы хотят, а вообще, говорят, 12 будут поставлять. Но вы же подписали. Вот ваша подпись.

Упала нефть и нам сегодня выходит по этой формуле природный газ 83 доллара. Спохватились: это невозможно, по столько мы не будем продавать вам за тысячу кубов 82. Платите, как платите – 132. Почему? Потому что это и так самая низкая цена. Мы никому по такой цене не продаем.

Я говорю: нет, это не логика, у нас есть договоренность, у нас есть практика, у нас есть жизнь. Более того, наши отношения союзные по нефти, газу, по цене мы заложили и в евразэсовские, но тогда, на этой высокой цене. Но это договоренность и ее надо выполнять. Более того, упала нефть, упал газ, но наполовину упали и наши доходы от реального сектора экономики, продуктов питания, тракторов, автомобилей, которые мы в Россию продаем. Все понизилось. Не надо нам идти этим путем. И за полмиллиарда при нашем ВВП в 75 миллиардов долларов по паритету 100.

Мы обратились в суд согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет. Но разве это нормально? Когда самые близкие две республики, самые родные люди начинают «репу драть».

Что касается продуктов питания, я только о главном скажу. Разного рода данкверты и прочее – нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было – за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у нас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит. Все эти данкверты – люди заинтересованные. У каждого – огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или «крышуют», или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры. По «молочке», по-моему, у них 7 миллионов тонн свободный рынок, то есть закупают. Мы поставляем чуть больше 4 миллионов. 3 еще свободно. Чего вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я им всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся. Иди, выдои эту корову по капле. Произведи сыры, масло и продай. Это все непросто.

Экономика Беларуси – это финишное производство Советского Союза. Вся экономика. Часть экономики в Украине работала на финиш. Часть – в Прибалтике. Но наша – вся. Самые высокотехнологичные предприятия и строительный комплекс был образцово-показательным. В Советском Союзе конференции проводили и в сельском хозяйстве, и по многим позициям. Мы создавали конечный продукт. Мы потребляли энергоресурсы советские, из России, из Казахстана, из других стран. Здесь мы это приводили к конечному результату. Трактора, автомобили, автобусы. Огромная нефтехимия. Большегрузные автомобили БелАЗы. Мы вообще их в Беларуси не использовали.

Наши предприятия сотрудничают с российскими, где работает больше 10 миллионов человек. Так чья в Беларуси экономика? Российская в том числе. Я часто путину говорю: если «ляснет» наша экономика, то как минимум 10 миллионов проблем появится у тебя и предприятий. В БелАЗе 60% российского, МТЗ – более 60%. Белорусский трактор – издеваются – что Лукашенко продаст? Белорусский трактор – 65% российских комплектующих.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь