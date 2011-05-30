Чего добились белорусские ученые за последние годы?

А. Лукашенко: Чего вы ждете? Опять батька придет, батька скажет. Не надо!

Александр Лукашенко не снимает вины ни с себя, ни с Правительства. Но виновниками считает и население. Во многом, по его мнению, нынешняя ситуация — это расплата за социальную сферу, расходы на которую не снижались даже в самые трудные времена.