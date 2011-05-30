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Чего добились белорусские ученые за последние годы?

30 мая 2011 02:12
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Благодаря инновационной разработке белорусских ученых, стало возможным очистить большое количество воды, затратив при этом минимум энергии и времени. В Институте физико-органической химии НАН РБ с 70-х ведутся научные исследования по разработке мембранных фильтров.Вадим Усовский, младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН РБ:
Благодаря этим фильтрам мы можем пить чистую воду, можем ее использовать в различных отраслях промышленности. Наши фильтры очищают воду не только от железа, но и от всех микроорганизмов и вирусов.

Мембранные фильтры водоочистки используются на мини-ТЭЦ. Именно там требуется повышенный контроль качества воды.

До появления мембранных фильтров использовался более грубый способ очистки воды. Время и электроэнергию в таких случаях экономить не получалось. Для сравнения: фильтры иностранного производства стоят дороже, а скорость очистки воды ниже в два раза.

Уникальные разработки ученых физиков НАН Беларуси позволяют увеличить урожайность, проверить качество воздуха и вылечить множество заболеваний.

Владимир Кабанов, директор института физики НАН РБ:
Разработки используются и в сельском хозяйстве. Мы ведем разработки по селекции семян с применением лазерного облучения и плазменных технологий.

Ученые медики работают над созданием новых медицинских приборов. Лучшее зрение без хирургического вмешательства – это реально. Аппарат, разработанный белорусскими учеными, позволяет восстановить ретину – глазную ткань, истощение которой и приводит к ухудшению зрения. Доказано, что при помощи фотодинамической плазменной терапии можно успешно лечить рак.

На крыше института физики установлен единственный в стране лидар – устройство, позволяющее с высокой точностью определить загрязненность воздуха. Именно при помощи этого устройства ученые смогли рассмотреть в воздухе частички вулканического пепла после извержения вулкана в Исландии.

В 2010 году ученые разработали единый для всей Европы эталонный лидар. Эта инновационная разработка позволит контролировать загрязненность воздуха по всей Европе.

Изумруды в природе можно найти лишь в Колумбии. Белорусские ученые уже несколько лет выращивают их в лаборатории. У искусственно выращенного камня нет дефектов. При этом стоит он раз в сто дешевле. Именно в Беларуси вырастили впервые изумруд красного цвета. Кристалл уже поставляют в Латвию, Израиль, Турцию и Индию.

Владимир Меркулов, заведующий лабораторией физики сверхпроводящих материалов НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:
По твердости, по удельному весу, по показателям преломления искусственно выращенные изумруды выглядят очень натурально.

Приветствуются и трансфертехнологии. В Могилеве на основе тульских разработок выпускают уникальные интеллектуальные двигатели для АЭС, сообщает корреспондент Столичного телевидения.

Сергей Чижик, главный ученый секретарь НАН РБ, доктор технических наук, профессор:
Для ученого очень важны не только бюджетные деньги, но и внебюджетные. Проекты, которые вошли в Государственную инновационную программу: в области материалов – это завод по цинкованию. Сейчас стоит остро проблема коррозии. Необходимо осваивать светодиодную технику. Включены проекты фармакологии. В ближайшие два года будет сделан  шаг по производству собственных и новых лекарств. Заложено несколько проектов в области сельского хозяйства. Они будут определять племенные и генетические вопросы. А также проекты в области освоения космической информации.
# Экономика

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