Частное предприятие на Могилевщине превращает в доходы… обычные изношенные автопокрышки

На Могилевщине все чаще открываются новые частные предприятия. Для районных центров такие производства – не только дополнительные доходы в бюджет и конкурентоспособная продукция. Что немаловажно – это новые рабочие места.

В свои 24 – Олег уже магистр экономических наук. Преподает в Белорусско-российском университете. А с недавних пор знаниям бухучета и экономики дипломированный специалист нашел еще и реальное применение: его частное предприятие превращает в доходы… обычные изношенные автопокрышки.

Олег Косенков, директор частного предприятия:

– Учеба – это одно, а когда совмещенная с практикой – это совсем другое. Имея высшее экономическое образование, просчитал, посмотрел, оказалось экономически выгодно.

Свой бизнес Олег просчитал, что называется, до копейки. Местные власти грамотный подход к делу оценили. На развитие предприятия выделили ссуду из областного бюджета, и сдали в аренду пустующее помещение.

Для небольшого районного центра появление такого производства выгодно. Изношенные автомобильные шины даже захоронению не подлежат. А новый мини-завод – и экологии во благо, и дополнительные рабочие места, а в конечном результате еще и продукция, которая на складах не задерживается. На технический углерод и топливо, аналогичное печному, большой спрос в России и Прибалтике.

Олег Косенков:

– Есть заинтересованность и на Кричевском резиновом заводе. У них потребность около 40 тонн в месяц. Все это у нас не производится, ввозится с Российской Федерации, в основном. Поэтому – это еще и импортозамещение.

Теперь Олег думает о расширении производства. Готов взять дополнительный кредит. Кстати, преференциями от государства воспользовался не только он. Малый бизнес в малых городах Могилевщины в последнее время успешно развивается. Например, только в Мстиславском районе за прошлый год появилось более десятка частных предприятий. И перспективы есть.

Владимир Богданов, заместитель председателя Мстиславского райисполкома:

– Учитывая то, что Мстиславль – один из древнейших городов Беларуси, райисполком ведет работу по расширению спектра туристических услуг. В данном случае, предпринимательская структура была бы очень актуальна.

В этом году в Могилевской области на поддержку малого бизнеса планируется выделить более трех миллиардов рублей. Отдельная финансовая помощь пойдет и на развитие предпринимательства в сельской местности. За малым бизнесом будущее, говорят экономисты. И мировая практика это уже подтвердила.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Мстиславль, Могилевская область.