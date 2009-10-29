Цены отправляются в «свободное плавание» — один из шагов навстречу либерализации

Политика свободного ценообразования не столько направлена на увеличение стоимости, сколько на популяризацию здоровой конкуренции.

Утро «нового» дня, когда казалось бы — вот она пришла свобода ценников — на рынке началось стабильно. Товар тот же и самое главное за те же суммы.

Отправить цены в свободное плавание или, если выражаться по-научному, легализировать свободное ценообразование, — мировая практика. С этим соглашаются не только экономисты и продавцы, но и покупатели. Ведь именно потребитель и есть законодатель этих самых цен. Последнее слово, как ни крути, за ним.

Владимир Коваленко, начальник службы организации рыночной торговли:

«Максимум 5-7 дней — рынок все отрегулирует. Вот первый день пошел, а некоторые люди даже не заметили того, что сегодня были «отпущены» цены. Продавцы, директора фирм, индивидуальные предприниматели знают, что цены отпущены и они могли бы сегодня их взвинтить».

Торговля на какие только ухищрения не идет, чтобы удержать постоянного клиента. Всевозможные дисконты, скидки, сэйлы, даже применяют такие новомодные стратегии, как мерчандайзинг. Спугнуть покупателя чревато тем, что он уйдет к конкуренту, либо товар запылится на полке.

Галина Жандарова, экономист универсама:

«В ближайшее время наше предприятие цены повышать не будет. Увеличение цен равносильно самоубийству для предприятия — мы потеряем много покупателей, мы за стабильность цен».

Новое постановление касается лишь торговой надбавки, а не самой цены продукта. Если раньше она не превышала 30%, то теперь границы стерли. Но это не значит, что государство совсем отпустит гужи, контроль будет по-прежнему.

Петр Жабко, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь:

«Мы сегодня регулируем очень важные услуги, которые являются составной частью затрат по выпуску продукта. Мы регулируем услуги коммунальные. Мы сегодня регулируем цену природного газа, цену электроэнергии, других энергоносителей».

По-прежнему контроль будет осуществляться за товарами первой необходимости. В «неприкосновенных» остаются хлеб, мясо, молоко. Сформирован список из 50 наименований. Но, между прочим, заглянув сегодня в один из столичных универмагов, в секциях промтоваров смены ценников мы не заметили.

Алла Донец, заведующая сектором цен универмага:

«Торгуем в прежнем режиме. Наоборот — в нашем универмаге предоставлено очень много скидок для того, чтобы привлечь покупателя».

Изменения на руку пошли рестораторам. Теперь «свобода» рубля откроет новые кулинарные горизонты. Причем, цены на готовый продукт поднимать не собираются. К примеру, раньше в ресторане белорусской кухни не было блюда из тыквы. Делать деликатесы из этого овоща попросту нерентабельно. Один плод стоит одну тысячу, итого прибыли раньше было 300 рублей. Но теперь все меняется. Цену можно сделать чуть выше, а в меню уже со следующей недели добавить новое блюдо – оладки из тыквы.

Сергей Чигринец, директор ресторана:

«Сейчас мы можем покупать абсолютно дешевые вещи и все равно получать прибыль, которую планируем от реализации — диапазон расширяется».

Таким образом, каждый продавец свою ценовую политику формирует согласно своим потребностям и возможностям покупателя. А государство будет внимательно следить за тем, чтобы в ходе либерализации не было отклонений от главных целей — снижения цен и развития конкуренции.