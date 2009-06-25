Цены на услуги прачечных, химчисток и парикмахерских в Беларуси с 1 июля уйдут в свободное «плавание»

Постановление Совета Министров № 752 исключает эти виды услуг из перечня социально значимых товаров (работ, услуг), а также лекарственные средства, цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом. Впрочем, паниковать и считать, что цены на услуги прачечных, химчисток, парикмахерских, а также документальной фотосъемки с 1 июля будут непомерно высокими для населения, наверное, преждевременно. Как рассказали корреспонденту «Р» в государственном объединении «Белбыт», по социально значимым услугам парикмахерских, прачечных, химчисток и документального фото цены регулируются Минским горисполкомом и облисполкомами. Все гор- и облисполкомы, за исключением Гродно и Могилева, утвердили предельные цены. Теперь же их формирование будет свободным, но для юридических лиц, ведущих учет на общих основаниях, ограничение цен будет сохраняться – не выше 0,4 процента в месяц.
Однако на индивидуальных предпринимателей в соответствии с указом Президента данное ограничение не распространяется, т.е. все оставшиеся уйдут в свободное «плавание». А вот повысить цены на услуги или снизить, уже будет диктовать рыночный спрос на них. Безусловно, парикмахерские включат в цену также стоимость расходных материалов. А вот пользоваться ими по сформировавшимся ценам или, наоборот, от них отказаться, будут решать сами потребители.
Теперь для всех парикмахерских и даже салонов типа люкс, которым предъявлялись повышенные требования, не нужно будет придерживаться предельных цен. Владелец заведения может оценить услугу, не подтверждая ее обоснованность расчетами, как это делают юридические лица. Возможно, стоимость услуг и возрастет, но это увеличение может быть обусловлено содержанием штатов, оплатой аренды помещения и т.д.
Процедура по освобождению цен позволит предпринимателям поскорее регистрировать свое «дело», а значит, должно возрасти и число новых объектов сферы услуг в городах и поселках. Как большие салоны, так и маленькие парикмахерские или прачечные и химчистки станут работать в одинаковых экономических условиях. Судя по отзывам предпринимателей, они всегда хотели уйти от ценовых ограничений, и вот их мечта становится реальностью.
Согласно постановлению правительства из числа регулируемых товаров будут также исключены молоко топленое стерилизованное и молоко козье, сдобные булочные изделия, баранки и пончики. Исключение этих товаров и услуг из перечня регулируемых обусловлено тем, что на них уже сложилась определенная конъюнктура цен (тарифов). В Минэкономики считают, что свободное формирование цен позволит привлечь в сферу бытового обслуживания субъекты малого предпринимательства и тем самым создаст конкурентную среду.