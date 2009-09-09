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Цены на нефтепродукты вырастут на 10%

09 сентября 2009 12:03
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Концерн «Белнефтехим» в ближайшее время повысит розничные цены на нефтепродукты в среднем на 10%.

«Президиум Совета министров одобрил повышение розничных на нефтепродукты в среднем на 10%. Сейчас в концерне готовится соответствующий приказ на основании ожидаемого официального протокола межведомственной комиссии по импорту энергоресурсов», - сказал представитель «Белнефтехима». По его словам, «повышение цен составит 10% в среднем, в отношении конкретных нефтепродуктов предполагается более дифференцированный подход».

Как сообщалось, предыдущее изменение розничных цен на нефтепродукты было проведено с 1 декабря 2008 года. Тогда розничные цены были снижены в среднем на 10% в связи со снижением стоимости нефти на мировом рынке, сообщает «Интерфакс-Запад».

# Экономика

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