Прямой эфир

Цены на нефть упали ниже $60 за баррель

14 июля 2009 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это самая низкая отметка за последние 8 недель.

В первую очередь это связано с существенным понижением потребительской активности на нефтяном рынке США и, как результат, — ростом резервов бензина в топливных хранилищах.

На Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок в Лондоне стоимость поставок на август смеси Брент, состоящей из сырой нефти, добываемой на шельфе Северного моря, упала по итогам последних торгов до $59,97 за баррель.

На Нью-йоркской товарной бирже поставки на последний летний месяц Техасской светлой нефти подешевели до $59,04 за баррель, передает БЕЛТА.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
14 июля 2009 06:57

Курс белорусского рубля по отношению к корзине иностранных валют снизился почти на 4,5%

13 июля 2009 16:29

Белорусские товары могут появиться на полках крупнейшего в мире универмага Harrods

13 июля 2009 10:21

Каспийский газ пойдет в Европу в обход России