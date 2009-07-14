Цены на нефть упали ниже $60 за баррель

Это самая низкая отметка за последние 8 недель.

В первую очередь это связано с существенным понижением потребительской активности на нефтяном рынке США и, как результат, — ростом резервов бензина в топливных хранилищах.

На Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок в Лондоне стоимость поставок на август смеси Брент, состоящей из сырой нефти, добываемой на шельфе Северного моря, упала по итогам последних торгов до $59,97 за баррель.

На Нью-йоркской товарной бирже поставки на последний летний месяц Техасской светлой нефти подешевели до $59,04 за баррель, передает БЕЛТА.