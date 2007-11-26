Цены на мясо-молочную продукцию до конца года повышаться не будут

Об этом сегодня заявили в Минэкономики. Напомним, что на прошлой неделе стоимость молока и мяса возросла на 6 и 8 % соответственно.

Специалисты утверждают, что подорожание - последнее в уходящем году и это мера вынужденная. Цены на энергоносители и минеральные удобрения значительно выросли.

В результате рентабельность производства сельхозпродукции несколько снизилась. По-прежнему социально-значимые товары в Беларуси доступнее, чем в соседних странах. Например, средняя цена литра молока в Минске - 53 цента, в то время как в Смоленске - 90, а в Москве уже больше доллара. Неконтролируемый вывоз сельхозпродукции за рубеж удалось свести к минимуму.

