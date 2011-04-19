Цены на какие социально значимые товары и услуги отныне будет контролировать государство?

Совмин утвердил новые перечни социально значимых товаров и услуг. В списке – 14 товарных позиций. В числе «неприкосновенных» – продукты питания, медицинские и бытовые услуги.

Разница стоимости одноименного товара объяснима. Многие поставщики в отпускную цену уже заранее закладывают не только сверхприбыль, но и всевозможные риски. Вот и неудивительно, что ценник, к примеру, на фрукты, в зависимости от сезона, порой становится по истине экзотическим.

В Беларуси действует свободное ценообразование. Однако государство контролирует и постоянно отслеживает ситуацию с ценами на социально значимые товары. Все для того, чтобы не пришлось втридорога платить за те же хлеб, мясо, молоко.

Постановлением Совмина определены 14 позиций, регулировать стоимость которых будут предельными торговыми надбавками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В списке – хлеб, мясо, молоко, мука, мясо птицы, яйцо куриное, рис, пшено, гречка, масло, овощи, товары для детей. В новый перечень социально значимых товаров внесен сахар весовой и расфасованный. И даже при росте индекса цен стоимость этих товаров будет подконтрольна Минэкономики.

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Мы будем стараться применять рыночные механизмы. Эти механизмы позволят импортерам, производителям, обеспечить безубыточную работу, а также доступность товаров населению.

В перечне социально значимых услуг – оздоровление в детских лагерях.

Под госрегулирование попал и ряд платных медицинских услуг. В частности, стоматологические, диагностические, консультации врачей-специалистов, профилактические и обязательные медицинские осмотры граждан.

Дмитрий Калистратов, начальник отдела предпринимательской деятельности, ценообразования и управления госимуществом Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Будут определены нормы по времени, по расходам материалов. В их рамках будут формироваться предельные тарифы.

Облисполкомы и Мингорисполком предусмотрели свои бонусы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Свежие картофель, капуста, свекла, морковь, лук внесены в списки «неприкосновенных».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Мингорисполком будет использовать в рамках действующего законодательства возможность формирования цен на эту группу товаров за счет установления фиксированных розничных цен.

Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси планируют осуществлять взвешенно, чтобы обеспечить социальную защиту населения, доступность товаров, а также безубыточную работу производителей и импортеров.

Перечни социально значимых товаров и услуг в Беларуси уточнены, в списке осталось 14 основных товарных позиций