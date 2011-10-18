Цены на гречку: первые партии белорусской крупы нового урожая поступили в продажу и дешевле польской или китайской

Гомельский комбинат хлебопродуктов — крупнейший производитель гречневой крупы в стране. Он один способен закрыть все потребности белорусов в этом продукте. Причём сделать это с минимальными затратами. Минимум человеческого труда: даже перебирает крупу и то робот.

На складские помещения предприятия со всей страны уже прибыло свыше 15 тысяч тонн зерна гречихи. Для полной загрузки нужна ещё, по крайней мере, 21 тысяча тонн. Их ждут до 1 декабря. Такого года здесь давно не было — всё сырьё исключительно отечественного производства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Белошицкий, директор филиала ОАО «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:

В этом году мы довольны тем, как складывается ситуация на предприятии. Наша загруженность — это же наши доходы, прибыль предприятия, зарплаты людей. В этом году хороший урожай гречихи, серьёзно потрудились аграрии.

По вкусу в этом году пришлась гречиха и аграриям. В результате прошлогоднего ажиотажа закупочные цены на эту культуру поднялись, площади увеличились, да и погода не подвела. В результате аграрии оказались с неплохим заработком в кармане.

Для рядового же белоруса в первую очередь важно, что незаменимый продукт вернулся на рынок по доступной цене. Килограмм белорусской гречки сегодня дешевле польской или китайской почти на 10 тысяч рублей.

Специалисты утверждают: в этом году белорусы будут со своей крупой. В целом же ажиотажный 2010 год подстегнул отрасль и вывел возделывание гречихи на более высокий уровень. Помимо продовольственного зерна, хороший задел сделан и в запасах элитных семян. Так что и в следующем году белорусы в праве рассчитывать на хороший урожай и дешёвую кашу.