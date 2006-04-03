Цены на газ для Беларуси и России должны быть равны

Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, отвечая на вопрос корреспондента БелТА на пресс-конференции в Москве."Если в отношениях с Беларусью мы переходим на европейские цены на газ, то европейские цены должны быть введены и в России", - сказал он. По мнению Павла Бородина, "газ - это вопрос переговоров". При этом он отметил, что большая часть произведенной в Беларуси продукции направляется в Россию, а многие российские предприятия поставляют комплектующие в Беларусь. "Если мы поднимем цену на газ для Беларуси, в конечном итоге подорожает продукция, предназначенная для российских потребителей", - отметил Павел Бородин.