Цены на драгоценные металлы бьют рекорды

На торгах в Гонконге стоимость тройской унции золота превысила 1280 долларов, а цена на серебро и вовсе побила 30-летний рекорд – почти 21 доллар.Ралли на рынке драгоценных металлов вызвано обеспокоенностью вкладчиков по поводу нового возможного витка рецессии. Инвестиции в драгметаллы многие считают одним из самых надежных и беспроигрышных инструментов. Однако некоторые эксперты полагают, что второго спада в мировой экономике не будет. Таким образом, нынешний рекордный рост цен может обернуться золотым «пузырем».