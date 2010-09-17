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Цены на драгоценные металлы бьют рекорды

17 сентября 2010 14:49
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На торгах в Гонконге стоимость тройской унции золота превысила 1280 долларов, а цена на серебро и вовсе побила 30-летний рекорд – почти 21 доллар.Ралли на рынке драгоценных металлов вызвано обеспокоенностью вкладчиков по поводу нового возможного витка рецессии. Инвестиции в драгметаллы многие считают одним из самых надежных и беспроигрышных инструментов. Однако некоторые эксперты полагают, что второго спада в мировой экономике не будет. Таким образом, нынешний рекордный рост цен может обернуться золотым «пузырем».
# Экономика

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