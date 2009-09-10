Цены на бензин выросли на 10%

Концерн «Белнефтехим» с 10 сентября 2009 года увеличил розничные цены на нефтепродукты в среднем на 10%.

Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС, с 10 сентября составляют за 1 литр: бензин Нормаль-80 - 1900 рублей, бензин АИ-92 - 2470 рублей, бензин АИ-95 - 2780 рублей, дизельное топливо - 2220 рублей, биодизельное топливо - 1910 рублей.

Концерн объясняет повышение розничных цен на нефтепродукты ростом стоимости импорта нефти. Так, по данным «Белнефтехима» средняя цена одной тонны нефти, которую приобрели белорусские НПЗ в августе 2009 года, была в 2,57 раза выше цены тонны нефти, приобретенной в декабре 2008 года, сообщает «Интерфакс-Запад».