Цены на бензин резко выросли в Европе. Иностранцы массово едут в Беларусь за дешевым топливом

В Беларуси наблюдается небывалый рост реализации автомобильного топлива. С января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в общем по стране уже продали почти на 15% больше бензина.

В отдельных регионах рост 50%. Только вот как оказалось, ездят на этом топливе не только белорусы. Бензин и дизель по внутренним ценам в нашей стране скупают иностранцы.

Цены на бензин в Беларуси на сегодня оказались гораздо ниже, чем в соседних государствах. И если разница с Украиной — всего 20%, то на западных рубежах эта цифра гораздо выше. Например, в Латвии 95-й бензин дороже на 60%, а дизельное топливо — и вовсе на все 90%.

Если в целом по стране спрос на топливо увеличился на 13%, то в приграничье — в разы. Заправить полный бак в Беларуси сегодня не забудет ни один дальнобойщик. И кстати, вопрос не только в цене.

Василий Новицкий, водитель большегруза (Россия):

Солярка здесь качественная и дешевле, чем в Украине и Румынии. Едем из Москвы в Румынию. На обратном пути тоже в Беларуси заправляться будем.

Игорь Алексеев, работник АЗС:

Возрос, конечно, спрос — в основном, на дизель раза в полтора. Клиенты обращают внимание на качество и приемлемую цену. Заправка на один автомобиль доходит до тысячи долларов.

Кстати, Польша даже ограничила ввоз топлива из Беларуси, а Литва — нет. Поэтому на белорусско-литовской границе очереди из фур по несколько сот машин.

Топливный бизнес-тур в Беларусь — теперь привычное дело для рядового литовца.

Римантас, водитель (Литва):

Для себя выгодно. Тут заправишься, так целую неделю на работу ездишь.

Гинтаутас, водитель (Литва):

Если заправлять полный бак, то экономия выходит 80 литров. То есть что заправить по 4,50, а что заправить по 2,50. Что я здесь заправлюсь три раза, то там — только два.

Конрад, водитель (Литва):

Другого выхода нет, нас государство вынуждает этим заниматься.

Погранпереходы работают в усиленном режиме. А на дешевом белорусском бензине соседи уже делают деньги.

Александр Колобов, начальник пресс-службы Сморгонской пограничной группы:

Некоторые люди за сутки успевают в международных пунктах пропуска пересечь границу по 2-3 раза — это что касается международных пунктов пропуска. В пунктах упрощенного пропуска успевают 6-7 раз в сутки переехать государственную границу.

По сути дела, это прямой удар по белорусской экономике. Ведь цена на автотопливо в нашей стране ниже его себестоимости. Нефтепереработчики компенсируют эти убытки за счет высоких экспортных цен в те же Украину, Польшу и Прибалтику. Сегодня же с ростом внутреннего потребления снижается экспорт, и бюджет недополучает миллионы долларов.

Сергей Каморников, начальник Управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции РУП «ПО «Белоруснефть»:

Белорусский потребитель получает продукт европейского качества стандарта «Евро-4». Получается, что теперь в какой-то степени дотируются жители соседних стран. Они покупают топливо европейского качества по низким ценам.

Проблема решилась бы сама собой, если бы цена на внутреннем рынке сравнялась бы с общеевропейской. Однако платить полтора евро за литр 95-го белорусы не готовы. Еще один выход из ситуации — ограничение на вывоз из страны нефтепродуктов. Правда, пока об этом не говорят.

Сергей Каморников:

На сегодня никаких ограничений нет. Потребители могут свободно заправлять топливо на любой АЗС в любом количестве.

Пока вопрос о введении ограничений на вывоз автотоплива из Беларуси остается открытым. По крайней мере, на границе с прибалтийским регионом. Польша, например, чтобы защитить свой внутренний рынок от дешевого топлива, в том числе и белорусского, ввела ограничение на ввоз бензина. На территорию страны не пускают большегрузы, в баке которых более 600 литров. Это легко можно проверить, учитывая данные электронного датчика в машине и объем бензобака, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».