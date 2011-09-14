Цены на бензин и дизтопливо в Беларуси повышены на 3%

В соответствии с решением республиканской комиссии по вопросам импорта энергоресурсов концерном «Белнефтехим» утверждены новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты, сообщает официальный сайт «Белнефтехима».

Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 3 процента и с 14 сентября 2011 года составляют за 1 литр:

бензин Нормаль-80 – 4380 рублей,

бензин АИ-92 – 4590 рублей,

бензин АИ-95 – 4950 рублей,

дизельное топливо – 4860 рублей.

«Пересмотр цен на нефтепродукты произведен в целях поэтапного уравнивания цен на товары в странах Таможенного союза. Действующие розничные цены на нефтепродукты (с учетом увеличения) остаются ниже уровня аналогичных цен в Российской Федерации на 2 – 4 процента», - сообщает официальный сайт «Белнефтехима».