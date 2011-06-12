Цена топлива была привязано к валютным курсам всегда. Нефть Беларусь большей частью закупает, и в немалых количествах — за пределами республики. Соответственно, не за белорусские рубли. Есть и второй аспект: мировые цены. Еще год назад за баррель просили в районе 70-80 долларов. Сегодня — в полтора раза больше.

Валерий Палховский, аналитик

Последние данные по нефти Urals у меня были — она торговалась на уровне 112-114 долларов за баррель, что приблизительно соответствует, уже после переработки, одному доллару за литр бензинового топлива.

Стоимость топлива — это стоимость транспортных расходов. И ее закладывают в цену любого товара, который везут в магазин. Не говоря уже о расценках проезда в общественном транспорте.

Но есть и другая сторона медали. Литр бензина в Беларуси как стоил доллар, так и стоит. В рублях с начала года подорожал примерно на пятьдесят процентов. К слову, такую же цифру три недели назад назвал и Нацбанк в связи с девальвацией национальной валюты. Тем не менее, цены на белорусских заправках остаются самыми низкими среди стран-соседей. Сопоставимые цены только в России, но все равно в нашу пользу. Ситуация парадоксальная, если учесть, что Россия сама добывает ту же нефть.

Россияне:

Нас кормят лапшой, что у нас должны быть цены за баррель, как в Европе. С какого? Европа что, добывает нефть? Она ее покупает у нас.

Очевидно, это групповые интересы каких-то людей кому это выгодно. Это в сказке по справедливый и хороший рынок. А на деле это драка акул. И каждая акула пытается содрать максимальную прибыль. Делают максимально возможную цену, которую могут, получая максимальную прибыль.

В результате в приграничных районах россияне предпочитают закупаться самым ходовым, 92-м, бензином на территории Беларуси. Повышенный спрос и на 95-й. К дефициту топлива это, конечно не приведет, но факт остается фактом.

Владимир Анисов, оператор заправочной станции:

Россияне говорят, что у вас в Беларуси 92 и 95 дешевле.

А вот на западной границе в цене получилась двукратная разница. Спрос на белорусское топливо в таких условиях приобрел спекулятивный характер. Чтобы защитить от вымывания за пределы страны и продукта, и денег — правительством были приняты экстренные меры. С 11 июня установили новый порядок вывоза топлива. Пересекать границу с полным баком теперь можно только раз в 5 суток.

Владимир Орловский, начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Вывоз автомобильного топлива чаще, чем раз в пять дней, будет возможен только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. Лица, невыполняющие нормы постановления, будут нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Нормы постановления не будут распространяться на вывоз автомобильного топлива из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Мера вынужденная и действенная. Правда, пришли к ней путем проб и ошибок.

Кстати, жители европейских мегаполисов уже давно пересели на малолитражки. Еще лучше — на велосипеды. Как раз из соображений экономии. Ситуация с ценой бензина на Западе во многом схожа с нашей. Ведь цена нефти растет с каждой сотней километров, которые отделяют ее от потребителя.

Немцы:

Моя машина берет 10 метров на 100 километров. На автобане немного меньше. В планах у меня купить более маленький автомобиль, который сжигает меньше бензина. Цена на бензин в Германии не позволяет иметь большую машину.

Мне кажется, что рост цен на нефть связан со спекуляцией.

Ситуация с экологией достигла критической точки. Поэтому одно из решений – пользоваться экологичными автомобилями.

В Беларуси же к выбору авто далеко не все привыкли подходить с экономичной точки зрения. По мнению тест-пилота Сергея, оптимальный объем двигателя для городских условий — не больше двух литров. В километровой пробке на центральном проспекте Минска мы насчитали много так называемых «паркетников» - автомобилей повышенной проходимости. Зачем такой транспорт городскому жителю?

Сергей Мурашко, тест-пилот программы «Автопанорама»:

Приобретают автомобиль побольше. Сам по себе большой, объем двигателя большой. Совершенно из каких-то своих личных соображений. То есть в повседневной жизни ему такой автомобиль абсолютно не нужен. «Высоко сижу, далеко гляжу», статус это какой-то или престиж, на кого-то сверху вниз посмотреть. Есть и такие водители.

Стоимость топлива в странах, граничащих с Республикой Беларусь