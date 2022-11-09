Цену на квадратный метр жилья с господдержкой привязали к средней зарплате в Беларуси

Новости Беларуси. Определять предельную стоимость квадратного метра жилья, построенного с господдержкой, будут по-новому. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь цену «квадрата» жилья во всех населенных пунктах Беларуси привязали к среднемесячной зарплате по стране. Раньше предельная стоимость зависела от средних зарплат по каждому региону. По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата по стране в сентябре составила 1 637 рублей.