Прямой эфир

Центробанк запретил иностранцам переводы денег из России. В списке 43 страны

04 марта 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Центробанк России запретил иностранцам из 43 стран переводы денег из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центробанк запретил иностранцам переводы денег из России. В списке 43 страны-1

Запрет временный и распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Им также запрещено проводить трансграничные переводы денег за рубеж больше 5 тысяч долларов в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счета. И с 4 марта Банк России для поддержания финансовой стабильности снизил комиссию для граждан за покупку иностранной валюты через брокеров с 30 до 12 %.

Больше новостей экономики за 4 марта читайте здесь

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как поддержать частный бизнес? Минэкономики обратилось к предпринимателям
04 марта 2022 15:30

Как поддержать частный бизнес? Минэкономики обратилось к предпринимателям

Новости экономики за 04.03.2022
04 марта 2022 15:29

Новости экономики за 04.03.2022

Банки Японии, США и Европы от введения антироссийских санкций могут понести убытки на 150 млрд долларов
03 марта 2022 15:52

Банки Японии, США и Европы от введения антироссийских санкций могут понести убытки на 150 млрд долларов