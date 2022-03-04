Центробанк запретил иностранцам переводы денег из России. В списке 43 страны

Новости России. Центробанк России запретил иностранцам из 43 стран переводы денег из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет временный и распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Им также запрещено проводить трансграничные переводы денег за рубеж больше 5 тысяч долларов в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счета. И с 4 марта Банк России для поддержания финансовой стабильности снизил комиссию для граждан за покупку иностранной валюты через брокеров с 30 до 12 %.