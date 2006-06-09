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Центризбирком подвел окончательные финансовые итоги выборов Президента Беларуси

09 июня 2006 10:00
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Около 22 миллиардов белорусских рублей ушло на избирательную кампанию в нашей стране.

Как сообщила Президенту Александру Лукашенко глава Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, эта сумма в три раза выше расходов на аналогичную кампанию в 2001 году. Это связано с тем, что выросла зарплата, отметила Лидия Ермошина. Однако экономия все же составила около 13, 8 миллиардов.

В ходе встречи Президента  и Лидии Ермошиной обсуждался также вопрос о проведении выборов депутатов  местных Советов. По предварительной информации,  избирательная компания в местные органы власти пройдет 14 января 2007 года. А последний возможный срок для выборов в местные Советы - 28 января 2007 года.

# Экономика

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