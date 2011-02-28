Ценообразование в Беларуси с 1 марта будет либерализировано

Соответствующий Указ подписал Глава государства.

Документом определен конкретный перечень товаров и услуг, в отношении которых сохраняется госрегулирование. Сюда вошли социально значимые, а также имеющие наиболее важное значение для экономической безопасности страны товары и услуги. На другие же товары и услуги цены будут формироваться предпринимателями самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Калиновский, заместитель председателя Комитета экономики, начальник Управления предпринимательства Мингорисполкома:

С 1 марта основной массе предпринимателей не надо будет регистрироваться на тарифы. Для малого бизнеса, для производителей промышленной продукции спрос и предложение будет регулировать указ. Этот документ освобождает от кропотливой хлопотной работы по регулированию ценообразования.