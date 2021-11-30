Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель

Нефть после укрепления накануне вновь начала дешеветь. И цена барреля марки Brent опустилась ниже 71 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое снижение на практически 3,5 % наблюдается впервые с начала сентября.
Нефть после укрепления накануне вновь начала дешеветь. И цена барреля марки Brent опустилась ниже 71 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое снижение на практически 3,5 % наблюдается впервые с начала сентября.
Упала и американская WTI. Стоимость опустилась до 67,5 доллара за баррель. А тысяча кубометров газа торговалась по 1 150 долларов.
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