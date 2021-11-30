Прямой эфир

Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель

30 ноября 2021 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нефть после укрепления накануне вновь начала дешеветь. И цена барреля марки Brent опустилась ниже 71 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое снижение на практически 3,5 % наблюдается впервые с начала сентября.

Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель-1

Упала и американская WTI. Стоимость опустилась до 67,5 доллара за баррель. А тысяча кубометров газа торговалась по 1 150 долларов.

Больше новостей экономики за 30 ноября читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий
30 ноября 2021 18:36

В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий

Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии
30 ноября 2021 18:34

Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии

Новости экономики за 29.11.2021
29 ноября 2021 15:34

Новости экономики за 29.11.2021