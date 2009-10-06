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Цена на золото установила исторический максимум

06 октября 2009 15:53
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Цена на золото в ходе торгов 6 октября на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $18, составив $1036,6 за тройскую унцию.

Этот показатель является рекордным. Предыдущий максимум ($1032 за унцию) был установлен в мае 2008 года.

Рост цены на драгоценный металл вызван информацией о том, что страны Персидского залива могут отказаться от доллара при торговле нефтью к 2018 году. При этом в корзину, заменяющую доллар, может войти и золото.

Кроме того, позитивный эффект на рынок оказало сообщение о повышении ставки рефинансирования Австралией. Это позволило инвесторам предположить возобновление в ближайшем будущем экономического роста как минимум в некоторых развитых странах, передает БЕЛТА.

# Экономика

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