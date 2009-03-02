Цена на соль украинского производства в столице за неделю выросла на 13%

Специалисты отмечают, отечественный потребитель от украинской соли отказываться не намерен, хотя белорусские солевые комбинаты готовы полностью заполнить внутренний рынок.
В управление ценовой политики комитета экономики Мингорисполкома подтвердили: соль украинского производства на прошлой неделе действительно подорожала. Если раньше один килограмм стоил 600 рублей, то сейчас на 80 дороже.
В отличие от украинской, белорусская соль дорожать не будет. Она, как сахар, мука, молочные продукты и хлеб входит в список социально значимых товаров. Налог на них снижен либо вообще не распространяется. Повлиять же на цену соли у соседей, говорят специалисты, мы не можем, как и приостановить экспорт. Ежегодно в нашу страну из Украины экспортируется 15 тысяч тонн соли. Речь идет о пищевой соли первого помола. От такой наш потребитель отказаться не может. Особенно во время заготовок.
Солевой комбинат в Мозыре крупнейший не только в СНГ, но и Восточной Европе. Главный конек предприятия на рынке- соль экстра без примесей, в то время, как в украинской соли их доля - до 10%. Знак качества гарантируют многочисленные международные сертификаты. И даже в популярных бульонных кубиках 70% массы- именно белорусская соль. Специалисты уверяют: соляной лихорадки в стране не будет. Ежегодно предприятие производит 360 тысяч тонн продукции, что втрое выше потребности страны.
Сегодня комбинат в Мозыре выпускает 52 вида соли. И даже во времена мирового финансового - кризиса соляного, говорят специалисты, не будет. Наоборот объемы производства планируют наращивать, тем более что в магазинах призыв «Купляйте беларускае» действует даже без табличек.
В том, что соляной вопрос разрешится. Специалисты не сомневаются. Внутренний рынок белого продукта разнообразен, а значит у покупателя есть выбор. Именно в нем вся соль.