Цена на соль украинского производства в столице за неделю выросла на 13%

Белорусская стоит как и прежде. Ежегодно в нашу страну из Украины экспортируется 15 тысяч тонн соли, при потребности Беларуси 120 тонн.

Специалисты отмечают, отечественный потребитель от украинской соли отказываться не намерен, хотя белорусские солевые комбинаты готовы полностью заполнить внутренний рынок.

В управление ценовой политики комитета экономики Мингорисполкома подтвердили: соль украинского производства на прошлой неделе действительно подорожала. Если раньше один килограмм стоил 600 рублей, то сейчас на 80 дороже.

В отличие от украинской, белорусская соль дорожать не будет. Она, как сахар, мука, молочные продукты и хлеб входит в список социально значимых товаров. Налог на них снижен либо вообще не распространяется. Повлиять же на цену соли у соседей, говорят специалисты, мы не можем, как и приостановить экспорт. Ежегодно в нашу страну из Украины экспортируется 15 тысяч тонн соли. Речь идет о пищевой соли первого помола. От такой наш потребитель отказаться не может. Особенно во время заготовок.

Солевой комбинат в Мозыре крупнейший не только в СНГ, но и Восточной Европе. Главный конек предприятия на рынке- соль экстра без примесей, в то время, как в украинской соли их доля - до 10%. Знак качества гарантируют многочисленные международные сертификаты. И даже в популярных бульонных кубиках 70% массы- именно белорусская соль. Специалисты уверяют: соляной лихорадки в стране не будет. Ежегодно предприятие производит 360 тысяч тонн продукции, что втрое выше потребности страны.

Сегодня комбинат в Мозыре выпускает 52 вида соли. И даже во времена мирового финансового - кризиса соляного, говорят специалисты, не будет. Наоборот объемы производства планируют наращивать, тем более что в магазинах призыв «Купляйте беларускае» действует даже без табличек.

В том, что соляной вопрос разрешится. Специалисты не сомневаются. Внутренний рынок белого продукта разнообразен, а значит у покупателя есть выбор. Именно в нем вся соль.

