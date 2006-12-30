Цена на поставки российского газа в Беларусь на 2007 год согласована

Такая договоренность достигнута в результате напряженных и длительных переговоров между белорусской стороной и российским "Газпромом".

Цена на газ для Беларуси в 2007 году будет $100 за 1 тыс.куб.м. Об этом 30 декабря сообщил журналистам в Минске первый вице-премьер Владимир Семашко. При этом акции "Белтрансгаза" будут оплачиваться российской стороной только в денежной форме. Возможны компромиссные варианты сроков: либо единовременная оплата, либо - рассрочка платежей не более чем на год под определенную банковскую ставку, подчеркнул он Стоимость транзита российского газа по территории Беларуси в 2007 году будет установлена на уровне $1,65 за 100 км. прокачки, сообщил Владимир Семашко.

Решение газовой проблемы развязывает узел нефтяных проблем, возникших в связи с введением таможенных пошлин на поставку нефти в Беларусь, считает он. "Эта пошлина для белорусской экономики неподъемна, цена на нефть убыточна, что невыгодно не только Беларуси, но и российским нефтяным компаниям. В считанные дни ситуация будет разрешена", - сказал первый вице-премьер.

Владимир Семашко намерен 31 декабря вылететь в Москву для подписания рамочного соглашения о создании СП на базе "Белтрансгаза" при условии, если российская сторона будет полностью согласна с предложенным контрактом.

Первый вице-премьер отметил, что все документы по созданию совместного предприятия между "Белтрансгазом" и "Газпромом" согласованы со всеми заинтересованными. По этому документу СП будет создано к 1 июля 2007 года. Владимир Семашко сказал, что белорусская сторона была готова создать СП до конца нынешнего года. Но главный вопрос состоял в рыночной стоимости "Белтрансгаза", который, как известно, стал камнем преткновения. Сейчас все споры закончены, подчеркнул первый вице-премьер. Рыночная стоимость "Белтрансгаза" названа - $5 млрд.

Однако, как заявил в интервью белорусским средствам массовой информации первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко, российская сторона настаивает на подписании контракта сразу на четыре года.

Между тем, пока остается открытым вопрос по применению экспортных пошлин на поставки российской нефти в Беларусь. 30 декабря глава концерна "Белнефтехим" заявил, что за четыре дня до Нового года российская сторона выдвинула свои беспрецедентные предложения.

Таким образом, белорусские нефтянники будут вынуждены после переработки декабрьских остатков нефти приостановить производство. В данный момент концерны химического комплекса Беларуси ищут варианты разрешения ситуации. Не исключены закупки нефти за пределами России. Переговорный процесс продолжается.