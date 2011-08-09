Цена на нефть упала в США до самого низкого уровня с начала года

К завершению торгов на Нью-Йоркской товарной бирже баррель сырья подешевел более чем на 6% до 81 доллара 30 центов.

Стоимость «черного золота» падает на фоне масштабных проблем в американской экономике, дополненных первым в истории снижением суверенного рейтинга США с негативным прогнозом. Из-за опасений инвесторов падают и мировые фондовые рынки.

Основной показатель деловой активности в США — индекс Доу-Джонса — рухнул почти на 6% за день. Обвалом основных котировок завершились азиатские утренние торги. На 8% накануне рухнул российский РТС. Такого не было с начала 2009-го, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».