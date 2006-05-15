Цена на газ в 2007 году должна быть установлена с учетом Союзных договоренностей

Об этом в Минске заявил первый заместитель генерального директора <Белтрансгаза> Цвитомир Сорохан. Намерение российской стороны повысить в следующем году цену на газ, в акционерном обществе принимают, но считают, что она должна быть взвешенной.

На протяжении многих лет <Белтрансгаз> является надежным партнером <Газпрома>. Объемы транзита голубого топлива через нашу страну с каждым годом растут. Белорусское газотранспортное предприятие всегда шло навстречу своим партнерам, в том числе и этой зимой.

Правительство России пока не дало ответа на запрос Государственной думы об обоснованности намерения <Газпрома> значительно повысить цену на голубое топливо для Беларуси в 2007 году. Цифра в 145 долларов за тысячу кубометров озвучивалась средствами массовой информации не раз. Однако даже для Литвы, с которой у нашей восточной соседки немало политических разногласий, сырьевой монополист установил меньшую цену. Белорусская сторона направила <Газпрому> целый ряд предложений, в их числе и проекты совместного участия в разработке газовых месторождений. <Белтрансгаз> также предлагает приступить к строительству второй нитки газопровода <Ямал-Европа>. Этот проект с экономической точки выгоден обеим сторонам. Среди белорусских инициатив и создание в Мозырьском районе подземного хранилища голубого топлива емкостью около миллиарда кубических метров. Этот стратегический запас позволит в случае форс-мажорных обстоятельств обеспечить поставки газа в Западную Европу.

В <Белтрансгазе> считают, что у Беларуси и России - общие, союзные интересы. Это нужно учитывать и при формировании цены на газ.