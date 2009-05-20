Цена на газ для заправки транспорта с 21 мая увеличится на 9,6%

Отпускная цена на природный газ для заправки транспортных средств в Беларуси повысится на 9,6% до Br855 за один кубометр без НДС.

Это предусмотрено постановлением Министерства экономики №82 «Об отпускной цене на газ природный для заправки транспортных средств.

Необходимость пересмотра цены на компримированный природный газ связана с увеличением цены покупки природного газа в Российской Федерации с 1 января 2009 года. Кроме того, в 2008 году неоднократно повышались цены на другие виды моторного топлива — сжиженный углеводородный газ для заправки автомобилей и бензин, что привело к изменению сложившегося ценового межтопливного соотношения, сообщает БЕЛТА.