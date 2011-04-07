Цена импорта российского газа для Беларуси в ближайшие месяцы составит $245 за тысячу кубометров

Об этом сообщил первый вице-премьер Беларуси. Владимир Семашко отметил, что это самая низкая цена по сравнению с странами-соседями Беларуси. Также стало известно, что кредитное соглашение на строительство белорусской АЭС подпишут в июне.

Проект документа российская сторона предоставит к концу этого месяца. В районе Островца сейчас заканчиваются подготовительные работы. Идет создание площадки и инфраструктуры для будущей атомной электростанции. Ее фундамент планируют заложить в будущем году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Реализацию этих планов подкрепит взаимовыгодное кредитное соглашение.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В январе с руководителем «Росатома» Сергеем Кириенко мы подписали соответствующий график работ, который предполагает, что в июне мы должны подписать кредитное соглашение. Мы движемся по этому графику. 22 марта в Москве состоялась встреча Министров финансов Беларуси и России, где стороны обсудили все вопросы и договорились обо всех подходах.