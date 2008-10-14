Цементную отрасль Беларуси ждут новые инвестиционные проекты

Сегодня Президент Александр Лукашенко обсудил перспективы сотрудничества Минска с китайской корпорацией CITIC Group.

На встрече речь шла в частности о модернизации отечественных цементных заводов и строительстве новых линий с участием китайского капитала. Глава государства также подтвердил, что Беларусь готова сотрудничать с корпорацией CITIC в сфере финансов, машиностроении, градостроительстве, спорте и туризме. Эти проекты помогут увеличить уровень товарооборота, размер которого в 1 миллиард долларов Президент назвал пока недостаточным.

В Беларуси сейчас настоящий строительный бум. Но тут бум, который пережил Китай накануне Олимпиады, не сравнить ни с чем. И теперь китайская корпорация CITIC Group готова поделиться огромным опытом возведения цементных заводов и производства стройматериалов. Размер китайских инвестиций в нашу строительную отрасль пока держится в секрете. Известно одно – годовая прибыль CITIC колеблется в пределах 4х-5-ти миллиардов долларов.

Завод в Кричеве на Могилевщине – старожил строительной отрасли в стране. Первую линию тут запустили ещё в ноябре 1933 года. Сегодня начинают активно обновляться. Вот это третья печь Кричевского цементно-шиферного. Она в полную силу работает уже три месяца. Её построили всего за полтора года. Плюс неделя на разогрев и месяц наладки. Возможности 3-х печей позволяют побороть дефицит стройматериалов в стране. Хватит и для экспортных нужд. Тем более, что в той же России белорусский цемент в цене.

А вот Кун Дань, Глава правления китайской корпорации CITIC Group, мог бы много рассказать о том, как вкладываются миллионы в модернизацию таких заводов. Впрочем не только строительная сфера – предмет инвестиционного интереса китайских бизнесменов в нашей стране. Александр Лукашенко в ходе встречи с Кун Данем заявил, что наша страна готова работать с этой крупнейшей мировой корпорацией в области машиностроения, финансовой сфере, градостроительстве, спорте и туризме. Президент предложил китайской стороне ускорить проект по модернизации цементной отрасли страны. Предполагается, что CITIC Group вложит немалый объем инвестиций в существующие цементные заводы либо построит в Беларуси новую суперсовременную линию по выпуску стройматериалов.

Глава правления корпорации CITIC Group Кун Дань и Александр Лукашенко уже во второй раз обсуждают перспективы возможного сотрудничества. Президент Беларуси, находясь в августе в Пекине во время Олимпийских Игр, посетил офис китайской корпорации CITIC Group. Тогда во время первого своего общения с Кун Данем Александр Лукашенко предложил китайским инвесторам активней приходить в Беларусь. Там же в Пекине уже были намечены примерные направления взаимодействия. Сегодня в Минске Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в сотрудничестве, при этом пожелав, чтобы этот интерес превратить в конкретные проекты.

КНР - важный торговый партнер Беларуси. Уже в этом году объем товарооборота превзойдет 1 миллиард долларов. Однако Президент назвал недостаточным такой уровень взаимной торговли, с учетом того, что та же корпорация CITIC Group каждый год располагает прибылью до 5 миллиардов долларов.

Это событие уже называют главной экономической новостью года. В стране готовятся к Белорусскому инвестиционному форуму. Свою инветпривлекательность уже через месяц республика продемонстрирует в мировой финансовой столице — Лондоне. Ожидается, что этот форум даст основу для миллиардных инвестиций в экономику Беларуси. Для мировых компаний — это перспектива огромных прибылей, а для Беларуси — возможность быстро построить на своей территории уникальные объекты промышленности, социальной сферы и развлечений. Кстати, среди потенциальных новостроек фигурирует белорусский Диснейленд.

Кроме того, по оценке экономистов, лондонский форум в условиях мирового финансового кризиса может принести Беларуси неожиданные плюсы. На фоне сложнейшей экономической ситуации в международном банковском секторе, Беларусь выглядит стабильно и наименее уязвимо.

