Цемент в Беларуси раскупается с космической скоростью

В стране цемент производят три завода. Бункеры не успевают наполняться, и востребованный стройматериал уже упаковывают на продажу.

В поисках дефицита покупатели в столице штурмуют магазины и стройрынки.

Еще в мае Александр Лукашенко поставил задачу по увеличению объемов производства цемента за счет привлечения инвестиций и новых технологий.

:Белорусский цементный завод в Костюковичах - самое молодое предприятие по производству "серого" материала. Ему почти десять лет. Говорят, что это последний завод, который был построен в советские времена. Здесь стоит оборудование, аналогов которому нет во всем мире, и работает оно 24 часа в сутки. Вертушки беспрерывно тянут из карьера на завод вагоны с сырьем. И в это же время из четырех бункеров - по восемь тысяч тонн каждый - идет отгрузка готового цемента.

За семь месяцев на предприятии произведено почти 500 тысяч цемента. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Правительство вынуждено делить дефицит по квотам для каждого региона. И даже дополнительные десятки тонн, которые выпускает предприятие, не спасают положение. В магазинах строительный материал раскупается за пару часов.

Причин летнего дефицита цемента несколько: во-первых - строительный бум, во-вторых - в Беларуси только три природных месторождения этого сырья. Однако по расчетам специалистов его хватит на 100 лет. В связи с возникшей проблемой в этом году БЦЗ наполовину снизил экспорт в Россию и Польшу.

Чтобы разрешить "цементную" проблему в стране, на предприятии начали строительство новой печи. Уже заложен фундамент, завезено оборудование, осталось собрать конструкцию и запустить.