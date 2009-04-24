Цемент, щебень и стекло в ближайшее время подешевеют

[+комментарий Игоря ФОМИНА.]

Как это повлияет на стоимость жилья?

Министерство экономики приняло специальное постановление по снижению розничных цен на стройматериалы.

А это, в свою очередь, приведёт к уменьшению цен на квадратные метры. В новом документе также предусмотрено снижение индекса стоимости строительно-монтажных работ.

- Принято постановление, в котором снижены розничные цены на цемент, снижены цены на строительные материалы. Это касается отпускных цен предприятий-изготовителей. В связи с этим, я считаю, должно произойти удешевление стоимости строительства, - рассказал директор Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь Игорь ФОМИН.