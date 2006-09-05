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Цемент: бери - не хочу

05 сентября 2006 07:50
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В магазинах стройматериалов спал ажиотаж на цемент. На складе очередей за "серым" порошком уже не наблюдается.

Каждый день здесь разгружают по вагону цемента и сразу распродают товар. Похоже, обещание правительства засыпать торговую сеть цементом исполнилось.
Люди еще не оправились от августа месяца, когда штурмовали магазины в поисках цемента. Они, как и раньше обзванивают магазины и ищут дефицит. Теперь им везет - на другом конце провода все чаще отвечают: "приезжайте, цемент в продаже есть".

На августовском буме успели нагреть руку и спекулянты. Покупатели на складе говорят, что цены на цемент из-под пола были втридорога. Всего в августе месяце поступило в продажу - 10,5 тысяч тонн цемента, в сентябре обещали еще больше - 16.

# Экономика

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