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Бюджет столицы 2008 года

17 июля 2007 18:21
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Городское руководство, депутаты Мингорсовета обсудили главный городской финансовой документ на будущий год.

Как отметили сами чиновники, проблемы и плюсы есть у любого города. Хорошие показатели надо закрепить и в году следующем. Так, в первом полугодии уменьшилось число предприятий, не обеспечивших запланированный экономический рост. Большим спросом стала пользоваться готовая продукция. Столичные предприятия не только обеспечили рост, но и существенно обновили ассортимент.

Олег Жогло, председатель комитета экономики Мингорисполкома:  "В целом итоги функционирования экономики Минска за январь-июнь текущего года характеризуются стабильным ростом промышленного производства. В частности промышленными организациями города обеспечен рост промышленного производства и подсобных предприятий в размере 116% при задании на год 109,5. "

Среди главных претензий Минэкономики - невыполнение запланированных показателей по вводу жилья и недолжное соотношение экспорта-импорта услуг.

 

# Экономика

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