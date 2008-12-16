Бюджет Союзного государства сокращаться не будет, и все намеченные в его рамках проекты будут выполнены

Об этом заявил сегодня в Минске председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и Росии Борис Грызлов. Он особо обратил внимание на то, что координировать усилия белорусских и российских парламентариев нужно, прежде всего, в социальной сфере, которой всегда уделялось много внимания. Координация важна и в финансовой области. Следует ускорить переход на взаиморасчёты в российских рублях. Доля российской валюты в расчётах Союзного государства превышает 56 процентов. Но она может и должна быть больше.



Нынешняя сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, по сути, была организационной. Сегодня названы имена заместителей главы Парламентского собрания — это спикеры обеих палат белорусского Парламента Владимир Андрейченко и Борис Батура. Примечательно, именно эти люди достаточно долго возглавляли две, граничащие с Россией области — Витебскую и Могилевскую.



В условиях нестабильной финансовой обстановки в мире, удалось сохранить устойчивость национальных экономик. Решены вопросы формирования единого экономического пространства, свободного передвижения граждан. Модель Союзного государства должна стать примером интеграции на всем постсоветском пространстве.