Бюджет Союзного государства растет

Бюджет Союзного государства на будущий год будет в 13 раз больше чем бюджет СНГ и в 40 раз больше, чем бюджет ЕврАзЭС. Об этом 22 сентября, на встрече с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым, заявил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин.Кроме того, госсекретарь возмущен тем, как российские СМИ осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, журналисты осветили лишь тот фрагмент, где он говорит о том, что белорусской стороной не ратифицировано соглашение по союзной собственности. В то время как, россияне не утвердили четыре таких соглашения. При этом Павел Бородин уверен, что вопросы о ратификации документов будут рассмотрены 26 сентября на заседании Союзного Совмина в Москве.