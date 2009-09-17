Бюджет Союзного государства на следующий год будет увеличен

Ряд союзных программ профинансируют с прибавкой в 15-20%.

Об этом Президенту Александру Лукашенко сегодня доложил госсекретарь Союза Беларуси и России Павел Бородин. Встреча прошла в преддверии заседания Госсовета, намеченного на декабрь.

Александр Лукашенко и Павел Бородин обсудили повестку предстоящего заседания, вопросы торгово-экономического сотрудничества, финансовую и миграционную политику двух стран.

- Мы договорились, что бюджет будет увеличен, ведь бюджет - это гарант наших производственных программ. Мне очень понравилась позиция Александра Григорьевича Лукашенко: действительно, мы живем в одном государстве и нам пора решать накопившиеся проблемы, - заявил Павел Бородин, государственный секретарь Союза Беларуси и России.