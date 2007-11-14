Бюджет Союзного государства на 2008 год принят

За это решение депутаты проголосовали единогласно на 32 сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Москве.

Доходные и расходные части бюджета составляют 4 миллиарда 61 миллион российских рублей. Доходы будут сформированы за счет отчислений стран-участниц Союзного государства, в том числе России - 2 миллиарда 640 миллионов рублей, Беларуси - 1 миллиард 421 миллионов российских рублей.

Предусматривается финансирование 38 союзных программ, подпрограмм и мероприятий. Кроме того, зарезервированы средства для ряда проектов, которые планируется утвердить в 2008 году.

Что же касается расходования средств союзного бюджета в текущем году, то за 9 месяцев освоено только 63%. Работа идет неэффективно. На сессии было также отмечено, что система принятия союзных программ нуждается в коренных изменениях.

В связи с этим, союзные парламентарии внесли изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на нынешний год, которые дадут зеленый свет реализации ряда вновь принятых программ.